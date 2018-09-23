Bursa'da anne sütünün önemi anlatıldı

Bursa'da 30 hastanenin temsilcilerinin katıldığı programda anne sütünün önemi anlatıldı.

Bursa'da düzenlenmesi planlanan İlk Sağlık Müdürlüğü Çocuk ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından organize edilecek olan Anne Sütü ve Emzirme eğitim programının ilk hazırlık toplantısı Özel Hayat Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Anne sütünün önemi ile ilgili konuşulan toplantıda açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul “Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılması konusunda yaptığı çalışmalar sonucu ‘Bebek Dostu Hastane' unvanı alan bir sağlık kuruluşudur. Anne sütünün faydalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi anneleri ve anne adaylarını eğitim toplantıları ile bilinçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Sanem Batan ve Kadın Ergen Çocuk Ve Üreme Sağlığı Birimi Tebibesi Dr. Seda Alasa tarafından verilen eğitimde emzirmenin önemi, faydaları, ilk 6 ay anne sütünün bebeğin gelişimindeki rolü ile yeni doğan bebeğin bakımı ve beslenmesi konuları anlatıldı.