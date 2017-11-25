Bursa’da anneler organ bağışı konusunda bilinçlendirildi

Bursa Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Hikmet Aktaş, onlarca anneye organ bağışının önemini anlattı. Aktaş’ı dinleyen anneler ise toplantı sonrası organlarını bağışladı. Hikmet Aktaş, "2-9 Kasım organ bağışı haftasıydı. Bu süre içerisinde biz bir takım etkinlikler yaptık. Şimdi de organ bağışı konusunda halk arasında farkındalık oluşturmak maksadıyla annelerle bir araya geldik. Burada organ bağışının önemine vurgu yaptık" dedi.

Organ nakline dikkat çekmek için annelerle bir araya geldiklerini ifade eden Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Salih Gülten, "Burada organ nakli konusunda anneleri bilinçlendirmek için bir araya geldi. Türkiye’de organ bekleyen on binlerce insan var, bunlara derman olabilecek organları bağış yoluyla alabilmemiz mümkün. Bu farkındalığı sağlamak için böyle bir faaliyet düzenledik" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda bazı annelerin organlarını bağışladığı görüldü.