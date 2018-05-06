Bursa’da asfalt seferberliği

Şehir merkezinde Kükürtlü Caddesi’nde 4 kilometrelik yol asfaltlanırken, Köklü Caddesi’nde de 4 kilometre yenilendi. Gürsu Dışkaya TOKİ Yolu 8 kilometre, Kestel Uludağ Caddesi 4 kilometre, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi Yolu 6,5 kilometre, Karacabey Runguçpaşa Caddesi 1,5 kilometre, İnegöl Maden Bağlantı Yolu 4 kilometre, Orhangazi Akharem Heceler Mahalleleri’nde 3,5 kilometre, Orhangazi Yenisölöz’de 3,5 kilometrelik bölümde asfalt çalışması biterken, bazı noktalarda ise halen çalışmalar devam ediyor. İznik ilçesi Topkapı Caddesi’nde 1 kilometrelik altyapı çalışmasının bitmesi ile asfalt işleminin de başlanacağı öğrenildi.