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06 Mayıs 2018 09:42

Bursa’da asfalt seferberliği

Bursa’nın 17 ilçesine hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla şehir merkezinde önemli arterlerde seferberlik başlattı.

Bursa’da asfalt seferberliği

06 Mayıs 2018 09:42


Şehir merkezinde Kükürtlü Caddesi’nde 4 kilometrelik yol asfaltlanırken, Köklü Caddesi’nde de 4 kilometre yenilendi. Gürsu Dışkaya TOKİ Yolu 8 kilometre, Kestel Uludağ Caddesi 4 kilometre, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi Yolu 6,5 kilometre, Karacabey Runguçpaşa Caddesi 1,5 kilometre, İnegöl Maden Bağlantı Yolu 4 kilometre, Orhangazi Akharem Heceler Mahalleleri’nde 3,5 kilometre, Orhangazi Yenisölöz’de 3,5 kilometrelik bölümde asfalt çalışması biterken, bazı noktalarda ise halen çalışmalar devam ediyor. İznik ilçesi Topkapı Caddesi’nde 1 kilometrelik altyapı çalışmasının bitmesi ile asfalt işleminin de başlanacağı öğrenildi.




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