Bursa’da asfalt sezonu başladı

Bursa’nın her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı asfalt sezonunu Dağ Bölgesi’nde açtı. Keles ilçesinde törenle start verilen çalışmalar kapsamında Alpagut, Uzunöz, Akçapınar, Belenören, Haydar ve Menteşe Grup Bağlantı Yolu’na 14 kilometrelik sıcak asfalt atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresi nüfusunun az gözükmesine karşın şehir merkezinde bu yöreyle ilişkisi olan çok fazla insanın bulunduğunu söyledi. Yapılacak yol ve altyapı çalışmalarıyla dağ bölgesine insan akışının daha da artacağına inandığını belirten Aktaş, "Bu düşünceyle asfalt sezonunu Keles ilçemizde başlattık. Bu sene dağ yöresinde 80 kilometreden fazla sıcak asfalt, 240 kilometreden fazla da sathi kaplama çalışması yapacağız. Sezon itibariyle çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. İnsanlarımızın Bursa ile dağ yöresi arasında, ilçeler arasında, köy ve mahalleler arasında rahat ulaşım yapmasını arzuluyoruz. Vatandaşımızın bizlere teveccühü olduğunu biliyoruz. Bizler de Keles’in her noktasına daha hızlı hizmet için çalışacağız. 2018 asfalt sezonumuz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Dağ yöresini çekim merkezi haline getirmek istiyoruz"

Tarihsel derinliği olan Keles’e büyük önem verdiklerine değinen Aktaş, Büyükşehir marifetiyle Kocayayla gibi önemli bir değere yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bölgenin ciddi çekim merkezi olması gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Dağ yöresinin yüzünü turizm ve hayvancılığa çevirmesi gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili yapılacak projelerimiz var. 4 ilçenin orta noktasına hayvan pazarı, et kombine tesisi ve çeşitli yatırımlar düşünüyoruz. Dağ yöresini çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. İnşallah doğal güzellikler bozulmadan yapacağımız yatırımlarla bu bölgeler çekim merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ise, son 4 senedir Keles açısından çok verimli geçtiğini, ciddi yatırımlar aldıklarını belirtti. Kırsal turizm alanında bölgeyi çekim merkezi haline getirmek istediklerini anlatan Teke, "Ciddi potansiyele sahibiz. Doğru işler yapılıyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Kırsal turizm sayesinde bölge halkının ekonomik anlamda kalkınacağına inanıyorum. Nüfus değil, buraya gelen insan sayısının önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa zamanda Keles’i Türkiye’nin cazibe merkezi yapacağız" diye konuştu.