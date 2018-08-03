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03 Ağustos 2018 10:06

Bursa’da asfaltlama tam gaz

Bursa’nın rahat ulaşılabilir bir şehir haline gelmesi hedefiyle attığı adımlara hız kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile merkez ilçelerdeki önemli noktalarda asfalt, temizlik ve şerit genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da asfaltlama tam gaz

03 Ağustos 2018 10:06


Bursa’da 2018’i “Yol, ulaşım ve yarım kalan işleri bitirme yılı” ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kilit noktalarında yaşanan alt yapı aksaklıklarına anında müdahale ediyor. Bu yönde gerçekleştirilen çalışmalarda, Kükürtlü Caddesi’ndeki 1,6 kilometrelik kısma sathi kaplama yapılarak sıcak asfalt döküldü. Yine benzer uygulamalar kapsamında Mudanya Yolu BESAŞ önünde ise şerit genişleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mihraplı - Odunluk ayrımında da “Bursa’da 29 kavşakta uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan” akıllı kavşak uygulama çalışması yapıldı.


Merkez ilçeler de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt, temizlik ve şerit genişletme faaliyetlerinden nasibini aldı. Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu’da Kurşunlu Yolu üzerinde hendek düzenleme çalışmaları gerçekleştirilirken, Nilüfer ilçesine bağlı Çalı-İnegazi-Atlas arasında 8 kilometrelik sathi kaplama yola sıcak asfalt döküldü. Osmangazi’ye bağlı Hüseyinalan Kırsal Mahallesi’nde de 4 kilometrelik yolda sathi kaplama yapılarak, sıcak asfalt uygulaması yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Bursa’da bu yönde sürdürülen çalışmalara ilişkin’ geçilen bilgi notunda, kentin hızla büyüdüğüne dikkat çekilerek, çalışmalarda özellikle ulaşım ve trafiğe ağırlık verildiği kaydedildi. Vatandaşların rahat ve kesintisiz ulaşıma kavuşmasının arzu edildiği ifade edilen bilgi notunda, şehir merkezinde ufak dokunuşlarla insanların hayatlarının kolaylaştığına dikkat çekildi.




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