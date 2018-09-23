Bursa'da aşırı hız faciaya sebep oluyordu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce takla attı, daha sonra yol kenarındaki demir korkuluklara oturdu. Araç içerisinde cama sıkışan yolcu koltuğundaki şahıs ağır yaralanırken, aynı otomobildeki diğer 2 şahıs kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Ankara Yolu Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ö.Ş.(23), 16 ABP 64 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil demir korkuluklar üzerine oturdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu koltuğunda cama sıkışan İrfan Yokuş'u sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri Yokuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olan Yokuş, Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada bulunan sürücü Ö.Ş. ve U.G. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen yaralı şahısların yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan Yokuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.