Bursa'da ayılar 11 ineği parçalayıp toprağa gömdü

Bursa'da ineklere saldıran ayılar onlarca büyük hayvanı telef etti.

Orhaneli ilçesi Başköy halkı büyükbaş hayvanlarına dadanan ayılar sebebiyle kabus gibi günler yaşıyor. Köyün merasında otlayan ineklere saldıran ayılar 11 büyükbaş hayvanı telef etti. Merada bulunan ineklere gece saldıran ayılar, parçaladıkları hayvanları toprağa gömüyor. Ayıların parçaladığı hayvanları toprağa gömmesinin sebebi ise ayıların hayvan etlerini kokmadan yememesi. Hayvanlarına ayılar saldıran köylüler ise hayvanlarını meraya salamıyor. Zamlanan yem fiyatları sebebiyle de hayvanlarına merada değil ahırda baktıkları için büyük zarar ediyor. Köylüler ayıların parçaladığı hayvanlardan zararlarının 60 bin lira olduğunu söylerken, devletten yardım bekliyor.

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ifade eden Başköy sakinleri, "1 aydır ayılar merada bulunan ineklerimize saldırmaya başladı. 11 hayvanımızı telef etti. Ayılar öldürdüğü hayvanları yemeyip toprağa gömüyor. Bunun da sebebi ayıların etleri kokmadan yememesi. Büyük zararımız var hayvanlarımızı da meraya salamayıp evde besliyoruz. Yeme de zam geldi zararımız çok büyük" dedi.