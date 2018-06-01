’Bursa’da Bahar’ ödülleri belirlendi

Yarışmada İbrahim Demirel’in ‘Sevgi’ adlı fotoğrafı birinci, Cengiz Çırpan’ın ‘Seyir ve piknik’ isimli fotoğrafı ikinci, Turan Topalar’ın ‘Çiçek’ isimli fotoğrafı da üçüncü oldu.

Bursa’nın buluşma mekanlarının konu alındığı fotoğraf yarışmasında ‘Bahar’ kategorisine başvuru yapan fotoğraf tutkunlarının eserleri titizlikle değerlendirildi. Yoğun ilgi gören yarışmada İbrahim Demirel, ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla birinci oldu. Cengiz Çırpan’ın ‘Seyir ve piknik’ isimli fotoğrafının ikinciliğe layık bulunduğu yarışmada, Turan Topalar da ‘Çiçek’ adlı eseri ile üçüncülük ödülünü kazandı. Aygün Öztürk ‘Akşam sporu’, Özgür Konur ‘Botanikte sıradan bir gün’, Özlem Çatak da ‘Baharın uyanışı’ isimli fotoğraflarıyla mansiyon ödüllerinin sahibi oldu. Değerlendirmede dereceye giren fotoğrafların yanı sıra 40 eser de sergilemeye değer bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışma sonucu dereceye girenlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödüllerine ise 750’şer TL para ödülü verilecek. ‘Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda ‘Bahar’ kategorisi ödülleri, 9 Haziran Cumartesi günü Bursa Kent Müzesi’nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.