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09 Haziran 2018 14:35

Bursa’da Bahar ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ‘Bahar’ kategorisinde dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin sahipleri, Bursa Kent Müzesi’nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Bursa’da Bahar ödülleri sahiplerini buldu

09 Haziran 2018 14:35


Bursa’daki buluşma yerlerinin konu alındığı yarışmada İbrahim Demirel, ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla birinci olmuştu. Cengiz Çırpan ‘Seyir ve piknik’ isimli fotoğrafıyla ikincilik, Turan Topalar da ‘Çiçek’ adlı eseri ile üçüncülük ödülünü kazanmıştı. Aygül Öztürk ‘Akşam sporu’, Özgür Konur ‘Botanikte sıradan bir gün’, Özlem Çatak da ‘Baharın uyanışı’ isimli fotoğraflarıyla mansiyon almıştı. Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eserlere ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez teslim etti. Yarışmanın birincisi İbrahim Demirel’e 4 bin TL, ikincisi Cengiz Çırpan’a 3 bin TL, üçüncüsü Turan Topalar’a da 2 bin TL para ödülü verildi. Mansiyon kazanan fotoğraflar da 750’şer TL’nin sahibi oldu.


Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, yoğun ilgi gören ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’yla şehrin duygularla anlatılamayan güzelliklerinin açığa çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi. Yarışmanın Bursa’da kış, bahar, yaz ve güz olmak üzere 4 farklı kategoride organize edildiğini, bahar hariç diğer kategorilerin ödül töreninin gerçekleştirildiğini belirten Sönmez, “Bugün de bahar kategorisinde derece alanlara ödüllerini veriyoruz. Yarışmamız yoğun ilgi gördü. ‘Buluşma mekanları’ konulu fotoğrafları seçmek üzere toplanan seçici kurul, eserleri zorlu bir elemeye tabi tuttu. Yapılan değerlendirme sonucunda kazanan fotoğraflar belirlendi. Ben etkinliğimize katılan tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Aldıkları ödüller hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere birer plaket takdim etti. Daha sonra Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan ve 40 fotoğraftan oluşan sergi, ‘yapılan açılış töreniyle’ ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sönmez, açılışın ardından sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.




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