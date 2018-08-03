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03 Ağustos 2018 10:12

Bursa’da bataklık alanlara meyve fidanları dikildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki bataklık alanları verimli topraklarla doldurarak, tarıma elverişli hale getirdi.

Bursa’da bataklık alanlara meyve fidanları dikildi

03 Ağustos 2018 10:12

Türkiye’de ilk kez yapılan uygulamada, ekilebilir hale gelen alana 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı dikildi.


Çevreye duyarlı çalışmalara her zaman için öncelik veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde bir ilke imza attı. Hasköy’de bataklık alanı verimli topraklarla dolduran Bursa Büyükşehir Belediyesi, buraya yaklaşık 100 adet meyve fidanı dikilmesini sağladı.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent A.Ş. ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü arasında, konuya ilişkin protokol yapıldı. İmzalanan protokol gereği Hasköy’de, yerleşim yerlerine yakın 13 parselde dolgu çalışması gerçekleştirildi. Vektörel bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için bataklık, göl ve gölet gibi alanlar verimli topraklarla dolduruldu. Dolgu yapılan bölge kurutularak, tarım yapılabilir hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, ‘tarım için gerekli tüm alt yapı gereksinimleri karşılanan alanda’ fidan dikimi gerçekleştirdi. Bursa Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi’nin de destek verdiği proje kapsamında; 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı Hasköy’deki eski bataklık-yeni tarla olan bölgede toprakla buluştu. Fidanların koruma ve bakımının yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı açıklandı.


Fidan dikim törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez ile MMG Bursa Şube Başkanı Rasim Serim de katıldı.




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