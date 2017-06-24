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24 Haziran 2017 11:24

Bursa’da bayan sürücünün gözyaşları

Bursa’da bayan sürücünün kullandığı otomobilin altında kalan yaşlı adam yaralandı.

Bursa’da bayan sürücünün gözyaşları

24 Haziran 2017 11:24

Yaralıya ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir hemşire yaparken, bayan sürücü gözyaşlarına boğuldu.


Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Kent Meydanı trafik ışıklarında meydana geldi. Ünzile M. (23) 16 LRL 42 plakalı otomobiliyle Ulucami yönüne çıkarken, yaya geçidinde kırmızı ışıkta geçmek isteyen 60 yaşlarındaki şahsa çarptı. Yaşlı adam kaza sonrası yere yığıldı. Sıcağın da etkisiyle kendinden geçen yaşlı adama ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen hemşire Büşra Badoğlu ve annesi yaptı.


Yaşlı adam, olay yerine gelen ambulans ekibi tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bayan sürücü ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin yeşil ışıkta devam ettiğini, yayalara kırmızı yanarken yaşlı adamın yola atladığını belirten Ünzile M. ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Görgü tanıkları da yaşlı adamın aniden yola çıktığını ifade ettiler. Yaşlı adamın üzerinden ise kimlik çıkmadı.




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