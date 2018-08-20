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20 Ağustos 2018 23:30

Bursa’da Bayram alışverişinde adım atacak yer kalmadı

Bursa’da Kurban Bayramı alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar izdihama neden oldu.

Bursa’da Bayram alışverişinde adım atacak yer kalmadı

20 Ağustos 2018 23:30

Şehrin en işlek caddelerinde adım atacak yer kalmadı.


Bursa’da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Bursalılar başta kapalı çarşı olmak üzere, Cumhuriyet caddesi, Heykel valilik önü gibi şehrin işlek caddelerinde alışveriş için pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddelerinde adım atacak yer kalmadı. Sabah saatlerinde başlayan alışveriş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etti. Esnaf bu günün alışveriş açısından dolu geçtiğini söyleyerek memnun olduklarını dile getirdi.




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