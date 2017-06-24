Bursa’da bayram öncesi yollar kan gölüne döndü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09:00 sıralarında Mudanya Bursa karayolu Organize Sanayi Metro İstasyonu yanında meydana geldi.

İddiaya göre Remzi Ahmet C. idaresindeki 16 JK 551 plakalı otomobil Mudanya Bursa karayolu şehir merkezine geliş istikametinde sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Mudanya yolu BTSO önündeki beton bariyere çarparak. Hurdaya dönen otomobil bahçeye savruldu. Bu sırada orta şeritte seyreden Burak Ç. idaresindeki 16BKY 11 plakalı araç önünde seyreden otomobile çarpmamak için hamle yapınca aynı istikamete seyreden Nazmi Mesut (60) idaresindeki 16 S 0451 plakalı servis minibüsünün sağ arka kısmına çarptı. Savrulan servis minibüsü önce demir bariyerlere ardından da aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen servis minibüsünün sürücüsü Nazmi Mesut olay yerinde hayatını kaybederken, minibüsün ön koltuğunda bulunan Rıdvan Demir ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Rıdvan Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde can veren minibüs sürücüsü Nazmi Mesut’un cesedi ise Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza sebebiyle Mudanya Bursa karayolu Korupark ile Hamitler arasındaki bölümü trafiğe kapatılarak, Organize Sanayi Bölgesi’ne yönlendirildi.