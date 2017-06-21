Bursa’da bayram öncesi zabıtadan tatlı imalathanelerine baskın

Hijyenik ortamlarda üretim yapmayan imalathanelere belediye ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tatlı üretimi yapan işyerlerini titizlikle inceledi. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapıldı. Çalışanların kılık kıyafetinden, mekan temizliği ve üretim araçlarının temizliğini de inceleyen ekipler, hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tanzim edip, eksiklerin giderilmesi için uyardı.

Zabıta ekipleri, denetimlerin amacının cezai işlem olmadığını belirterek, Osmangazi halkının en iyi hizmeti alarak daha sağlıklı ürünleri tüketmesi adına denetimlere hız verdiklerini ifade etti. Osmangazi Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimler vatandaşlar tarafında da takdir gördü.