Bursa’da Bayram tatili trafiği, kilometrelerce kuyruk oluştu

Karacabey Bursa kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Bursalılar Bayram tatilin son günlerinde Bursa’ya geri gelmek için yola çıkınca Karacabey- Bursa karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğunun gittikçe arttığı görüldü.

Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Araç yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde her hangi bir aksilik yaşanmasın diye emniyet güçleri yoğunluğu kontrollü bir şekilde gideriyor. Ekiplerin, araç yoğunluğunu azaltmak için çaba harcadığı belirtildi.