Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 03:10

Bursa’da Bayram tatili trafiği, kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursa’da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bursa’da Bayram tatili trafiği, kilometrelerce kuyruk oluştu

25 Ağustos 2018 03:10

Karacabey Bursa kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.


9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Bursalılar Bayram tatilin son günlerinde Bursa’ya geri gelmek için yola çıkınca Karacabey- Bursa karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğunun gittikçe arttığı görüldü.


Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Araç yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde her hangi bir aksilik yaşanmasın diye emniyet güçleri yoğunluğu kontrollü bir şekilde gideriyor. Ekiplerin, araç yoğunluğunu azaltmak için çaba harcadığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç