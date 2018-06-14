Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 18:45

Bursa’da bayram tatili yoğunluğu havadan böyle görüntülendi

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce tatilci yollara döküldü.

Bursa’da bayram tatili yoğunluğu havadan böyle görüntülendi

14 Haziran 2018 18:45

İHA ekibi İstanbul ve Bursa’dan güneye doğru trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri de helikopterle trafiği havadan denetledi.


Bursa - İstanbul - İzmir - Ankara otoyolunda araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce kuyruk oluştu. Hafta sonuna gelen bayram tatiline arife gününden başlayan binlerce vatandaş, tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıktı. Ramazanın son iftarını beklemeden yollara dökülen tatilcilerin oluşturduğu trafiği emniyet güçlerince helikopter ile an be an kontrol edildi. 30 derecenin üstündeki sıcaklıkta yollara koyulan vatandaşlar sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği de İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti.


Öte yandan dün ve bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sıcak havada, öğle saatlerinde yola çıkmamaları, terlikle araç kullanmamaları, terlik yerine ayağı saran spor ayakkabı giymeleri noktasında uyardı. İstanbul’an ve Ankara’dan gelip daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerine seyahat eden sürücüler yeni yapılan yollar ve köprüler sayesinde trafiğin geçmiş senelere göre çok daha rahat olduğunu dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç