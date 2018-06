Bursa’da bayram tatili yoğunluğu havadan böyle görüntülendi

İHA ekibi İstanbul ve Bursa’dan güneye doğru trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri de helikopterle trafiği havadan denetledi.

Bursa - İstanbul - İzmir - Ankara otoyolunda araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce kuyruk oluştu. Hafta sonuna gelen bayram tatiline arife gününden başlayan binlerce vatandaş, tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıktı. Ramazanın son iftarını beklemeden yollara dökülen tatilcilerin oluşturduğu trafiği emniyet güçlerince helikopter ile an be an kontrol edildi. 30 derecenin üstündeki sıcaklıkta yollara koyulan vatandaşlar sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği de İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti.

Öte yandan dün ve bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sıcak havada, öğle saatlerinde yola çıkmamaları, terlikle araç kullanmamaları, terlik yerine ayağı saran spor ayakkabı giymeleri noktasında uyardı. İstanbul’an ve Ankara’dan gelip daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerine seyahat eden sürücüler yeni yapılan yollar ve köprüler sayesinde trafiğin geçmiş senelere göre çok daha rahat olduğunu dile getirdiler.