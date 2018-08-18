Bursa’da bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi

İHA ekibi İstanbul ve Bursa’dan güneye doğru trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri de trafiği denetledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatiline başlayan binlerce vatandaş, tatil yörelerine ve memleketlerine doğru yola çıktı. Tatilcilerin oluşturduğu trafiği emniyet güçleri de anbean kontrol etti. 30 derece sıcaklıkta yollara koyulan vatandaşlar sıkışan trafikte zor anlar yaşadı. Bursa-İstanbul-İzmir-Ankara otoyolunda araçlar santim santim ilerlerken kilometrelerce kuyruk oluştu.

Bursa çıkışı İzmir yolu üzerindeki bayram trafiği İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. İzmir yolu üzerindeki binlerce araçlık kuyruk dikkat çekti. Hayvanlarını bırakmayıp yanlarında götüren bazı vatandaşların da sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerini benzin istasyonlarındaki hava su pompalarında yıkadığı görüldü.

Öte yandan dün ve bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sıcak havada, öğle saatlerinde yola çıkmamaları, terlikle araç kullanmamaları, terlik yerine ayağı saran spor ayakkabı giymeleri noktasında uyardı. İstanbul ve Ankara’dan gelip daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerine seyahat eden sürücüler yeni yapılan yollar ve köprüler sayesinde trafiğin geçmiş senelere göre çok daha rahat olduğunu dile getirdi.