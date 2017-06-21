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21 Haziran 2017 15:31

Bursa’da baz istasyon isyanı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu’da stadyum yanına kurulmak istenen baz istasyon inşaatı vatandaşların tepkisiyle karşılandı.

Bursa’da baz istasyon isyanı

21 Haziran 2017 15:31


Hem stadyumun hem de caminin yakınında kurulması planlanan baz istasyonu ile alakalı konuşan Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormancılar, kendilerine sorulmadığını, Büyükşehir Belediyesi komisyon kararına göre izin alındığını söyledi.


Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli ile görüşen Ormancılar; ‘’Ben konuyu Belediye Başkan Yardımcısına sordum, yeşil alanda izin verilemeyeceğini, yapı varsa da kaçak olacağını söyledi. Biz Kurşunlu sakinlerine sorulmadan, çocuklarımızın top oynayacağı, yaşlılarımızın ibadet edeceği yere baz istasyonu yaptırmak istemiyoruz’’ dedi.


‘’Cami cemaatinden sert tepki’’


Öğle namazından çıkan Kurşunlu Camii Cemaati de, olayın yaşandığı yere gelerek firma görevlilerine tepki gösterdiler. Özellikle yaşlı vatandaşların tepkileri dikkat çekti. Baz istasyonu inşaatının tahta kalıbı ve demirlerini yıkan Kurşunlulular, demir iskeleti de devirdi.


‘’Yargıya baş vuracaklar’’


Olay yerine Jandarma ekiplerinin gelmesi ile ortam biraz da olsa yumuşarken, Kurşunlu sakinleri, böyle bir yerde baz istasyonuna izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Kurşunlu sakinleri Gemlik Adliyesine giderek yürütmeyi durdurma başvurusu da yaptılar.




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