İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da bebekli aile ölümden döndü

Bursa’da 3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinde bulunan anne ise çocuklarına bir şey olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi.


Kaza, merkez Nilüfer İlçesi FSM Köprülü Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Araçlardan birinde bulunan bir anne çocuklarının başına bir şey geldiğini zannedip sinir krizi geçirdi. Araçtan fırlayan küçük çocuk ayakkabısı kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


Bursa - İzmir yolu kazadan kaynaklı durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada şans eseri ölen olmazken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.