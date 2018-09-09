Bursa’da bilimsel zirve

Türkiye’nin geleceği adına önemli bir misyon üstlenen ve bilimi topluma yaymak için projelendirilen bilim merkezlerinin yönetici ve temsilcileri, deneyimlerini paylaşmak ve sektördeki hedefleri tartışmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) ev sahipliğinde 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde Bursa’da bir araya gelecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTRAK) destekleri ile bu yıl 2.si gerçekleştirilecek “Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı” Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda yapılacak. İki gün sürecek konferansın ana teması ise ‘Geleceğimiz için Bilim Merkezleri’ olarak belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımının beklendiği Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı’na bilim merkezleri yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bilim merkezleri paydaşları da katılacak. Konferansta nitelikli işgücü oluşmasına ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla geliştirilen bilim merkezleri temsilcileri gelecek adına bilgi, birim ve deneyimlerini paylaşmalarının yanı sıra bilim merkezlerinin sürdürülebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunacak. İki gün boyunca bilim merkezlerinin amaç ve hedeflerinin teyit edileceği bilimsel zirvede, bilim merkezleri alanında çalışan firmalar da stant açacak.

Bilim iletişimi

Konferansa ilişkin bilgi veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, Bursa’nın ev sahipliği yapacağı zirvede toplum ve bilim merkezleri, bilim merkezleri ve iş birlikleri, sergi tasarım ve üretim süreçleri ile ilgili konuların yanı sıra bilim merkezlerinde sürdürülebilirlik, bilim merkezi etkinlikleri ile bilim iletişimi gibi konuların masaya yatırılacağını söyledi. Konferansta yurt içinden ve yurt dışından çok sayında uzman, akademisyen ve bilim merkezi yöneticilerinin bildiri sunacağını ifade eden Ferik, böyle bir çalışmanın Bursa’da yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Ferik, konferansa bilim merkezi çalışanlarının yanı sıra müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler ve öğretmenler ile bilime meraklı herkesin katılabileceğini belirtti. 11 Eylül’de başlayacak konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi ve program akışına www.tubitemkonferansi.org web adresinden ulaşılabiliyor.