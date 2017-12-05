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05 Aralık 2017 16:23

Bursa’da bin 500 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu tacirleri işte böyle yakalandı

Bursa’da piyasa değeri 250 bin lira olan 1 kilo 255 gram metamfetamin yüklü aracın durdurulup aranması kameraya yansıdı.

Bursa’da bin 500 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu tacirleri işte böyle yakalandı

05 Aralık 2017 16:23


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı. İstanbul-Bursa otobanı Ovaakça mevkiinde durdurulan araçta bulunan İ.Y. ve B.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada karton kutu ve poşetler içerisine gizlenmiş piyasa değeri 250 bin lira olan 1 kilo 255 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun bin 500 kişiyi zehirleyeceği öğrenildi.


Öte yandan uyuşturucunun ele geçirilmesi kameraya yansıdı. Görüntülerde ekipler, aracı takibe aldı. Aracın gişelerde durmasıyla ortaya çıkan ekipler, şüphelileri gözaltına alıp aracı aradı.


2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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