Bursa’da binlerce Batı Trakyalı iftarda buluştu

Yıldırım Yunus Emre Spor Kompleksi’ndeki büyük buluşmaya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, MHP Bursa Milletvekili Adayı Tevfik Topçu ile BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de katıldı.

Kaşifoğlu için aşrı şerif okutuldu

Bursa protokolü ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de hazır bulunduğu programın başında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden BTTDD eski Genel Başkanı Erol Kaşifoğlu için aşrı şerif okutuldu. Binlerce Batı Trakyalı, Kaşifoğlu için dua etti. Programın açılışında konuşan BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ali Eminlatif, iftara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra kürsüye çıkan BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı Trakyalılar arasındaki birlik ve beraberliğin Ramazanda yapılan iftar programlarıyla üst düzeye çıktığını vurguladı.

Eski Bakan ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da, son yıllarda Batı Trakya ve Balkanlara yönelik ilgiye dikkat çekerek birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Hakan Çavuşoğlu konuşmasında, Türkiye’nin sınırlarından daha büyük olduğunu kaydetti. Balkanlardakiler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki soydaşların Türkiye’ye anavatan gözüyle baktığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bunun için Türkiye’yi yönetmek iddiasında olan kim varsa, direksiyona kim geçiyorsa geçsin bu coğrafyayı asla göz ardı edemez. Burada yaşayan insanlara asla sırtını dönemez. Geçmişe nazaran çok çok iyi durumdayız" dedi.

Çavuşoğlu, iftar programındaki birlik ve beraberliğin örnek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.