Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 23:30

Bursa’da binlerce kişi Eylül ve Leyla için yürüdü

Bursa’da yaklaşık 15 bin vatandaş ve sivil toplum örgütleri, kaybolmalarının ardından ölü bulunan ve Türkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve 4 yaşındaki Leyla Aydemir için yürüyüş yaptı.

Bursa’da binlerce kişi Eylül ve Leyla için yürüdü

03 Temmuz 2018 23:30


8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursa’da vatandaşlar sokağa döküldü. Bursa Valiliğinin izniyle düzenlenen "Çocuğuma Dokunma" yürüyüşü, yaklaşık 15 bin kişinin katılımı ile akşam saatlerinde FSM Bulvarı’nda başlayıp Esentepe Kavşağı’nda son buldu. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye’de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için toplandıklarını belirterek, "Artık Eylüller, Leylalar bu acıyı yaşamasın, biz çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz, bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın" dedi.


Yapılan açıklamanın ardından grup hastane alanından İzmir yoluna doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların ’İdam İstiyoruz’ ve ’Çocuk susar, sen susma’ yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara idam cezası getirilmesi istendi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç