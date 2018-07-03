Bursa’da binlerce kişi Eylül ve Leyla için yürüdü

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursa’da vatandaşlar sokağa döküldü. Bursa Valiliğinin izniyle düzenlenen "Çocuğuma Dokunma" yürüyüşü, yaklaşık 15 bin kişinin katılımı ile akşam saatlerinde FSM Bulvarı’nda başlayıp Esentepe Kavşağı’nda son buldu. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye’de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için toplandıklarını belirterek, "Artık Eylüller, Leylalar bu acıyı yaşamasın, biz çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz, bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup hastane alanından İzmir yoluna doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların ’İdam İstiyoruz’ ve ’Çocuk susar, sen susma’ yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara idam cezası getirilmesi istendi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.