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26 Mayıs 2018 22:12

Bursa’da bir fabrika iftar saati alevlere teslim oldu

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan ısıl işlem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çok büyümeden söndürüldü.

Bursa’da bir fabrika iftar saati alevlere teslim oldu

26 Mayıs 2018 22:12


Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Meşe Caddesi’nde bulunan ısıl işlem fabrikasında iftar saati henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında fabrikada çalışanın olmaması olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken fabrikanın soğutma atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın önünde çevre tedbiri aldı. Korkulu gözlerle yangını izleyen çevredeki vatandaşlar itfaiyenin yangını kontrol altına alıp söndürmesiyle rahat bir nefes aldı.


Fabrikada meydana gelen yangının çıkış sebebi için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.




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