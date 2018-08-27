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27 Ağustos 2018 15:56

Bursa’da bir haftadır kayıp olan adam halen bulunamadı

Bursa’da kayıp olan adamdan bir haftadır haber alınamıyor.

Bursa’da bir haftadır kayıp olan adam halen bulunamadı

27 Ağustos 2018 15:56


Kükürtlü Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan ve uzun süredir deprasyon tedavisi gören Barış Kılıkçıer (42), 10 Ağustos’ta diş hekimi ağabeyi Özgür Kılıkçıer’in muayenehanesine gitti. Burada bir süre oturduktan sonra aniden kalkıp dışarı çıkan Barış Kılıkçıer, durakta yolcu alan belediye otobüsüne binip gitti. Dir daha da kendisinden haber alınamadı.


Özgür Kılıkçıer, "Kardeşim depresyon tedavisi görüyor. 10 Ağustos sabahı muayenehanemde otururken ani bir hareketle dışarı çıktı. Ben de peşinden gittim. Son anda bir belediye otobüsüne bindiğini gördüm. Bir süre haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulunduk. Polis ekipleriyle birlikte bindiği otobüsün güzergahında ve çevrede arama yaptık, bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.


Kardeşinin daha önce de benzer şekilde bir veya iki gün eve gelmediği zamanlar olduğunu söyleyen Özgür Kılıkçer, "Bu kez 15 gün oldu, dönmedi. Kötü bir şey olmasından korkuyoruz. Kendisini görenlerin insaniyet namına 155’i aramalarını rica ediyoruz" dedi.




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