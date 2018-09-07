Bursa’da bir neşter de Mihraplı Kavşağı’na

Hazırlanan acil eylem planı kapsamında trafik yükünün ağır olduğu kavşaklarda yapılan yeni düzenlemelerle yüzde 40’lara varan oranlarda rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Beşevler, Odunluk ve Dikkaldırım Mahallelerini birbirine bağlayan ve trafik yükünün her geçen daha da arttığı Mihraplı Kavşağı’ndaki çalışmaları da tamamlanma aşamasına getirdi. Diğer kavşaklarda olduğu gibi burada da ortadaki dönel kavşak kaldırıldı, aynı anda daha fazla aracın geçiş yapmasına olanak sağlayan 4 fazlı akıllı kavşak uygulamasına geçildi.

Trafik konuşulmayacak

Mihraplı Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yolları şehirlerin can damarlarına benzeterek, Bursa’nın damarlarına tabiri yerindeyse ‘anjiyo’ yaptıklarını söyledi. Bursa’da artık ulaşım problemlerinin konuşulmayacağının altını çizen Aktaş, “Bursa artık ulaşım ile alakalı problemleri değil, kültürü, sanatı, doğayı, turizmi konuşsun istiyoruz. Hamdolsun bu konuda ciddi bir yol aldık. Daha yapacağımız çok işler var” dedi.

Şehir içi trafiğin en yoğun olduğu noktalarla ilgili çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Kısa süre önce Gürsu Kavşağı’ndaydık, oradaki çalışmaları incelemiştik. Şimdi Mihraplı Kavşağı’ndaki çalışmaları inceliyoruz. Nasip olursa 3 güne kadar, asfaltıyla, boya işlemleri ile beraber bitirmiş olacağız. Burada dönel kavşak kaldırıldı, 4 fazlı akıllı kavşak uygulaması yapıldı. Şerit genişletilmesi, bordür ve tretuvar uygulamaları gerçekleştiriliyor. İki yıl içinde ulaşım problemlerinin konuşulmayacağını, master plan çerçevesinde yapılacak katlı yollar, viyadükler ve köprülerle ulaşım problemlerinin ortadan kalkacağı ve bundan sonra bilim, sanat, kültür, spor, ticaret ve her şeyden önemlisi Bursa’nın yükselen değeri, gelişen yüzü turizmin konuşulduğu bir Bursa arzu ediyoruz” diye konuştu.