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01 Ağustos 2018 09:49

Bursa’da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde denize giren gencin cesedine ulaşıldı.

Bursa’da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

01 Ağustos 2018 09:49


Olay, dün akşam saatlerinde Eğerce Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şimşek (16) isimli bir genç akşam saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra Şimşek’in gözden kaybolmasının ardından vatandaşlar ekiplerden yardım istedi. Mudanya Sahil Güvenlik ekibi, akşam saatlerindeki zorlu hava şartlarında dolayı yaptığı aramada Şimşek’e ulaşamadı. Sabah saatlerinde yeniden denizde arama başlatan ekipler, Şimşek’in cansız bedenine ulaştı.


Jandarmanın boğulma olayıyla ilgili tahkikatı sürüyor.




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