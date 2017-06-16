Bursa’da bonzai iki can aldı

İddiaya göre, Karacabey’in Hamidiye Mahallesi’nde annesine ait evin bodrumunda bonzai kullanan Ümmet Gedik (38) fenalaştı. Oğlunun madde kullandığını fark eden anne sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan Ümmet Gedik Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Runguçpaşa Mahallesi’nde evinde arkadaşları Y.E.Y. (16) ve Ş.Ö.(21) ile birlikte bonzai kullanan 21 yaşındaki Onur Kocaboz da fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası panikleyerek kaçan Y.E.Y. (16) evinde, Ş.Ö. ise sokakta baygın halde bulundu. Hastanede tedavi alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü olaylarla ilgili soruşturma başlattı.