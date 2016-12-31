Bursa’da bonzai operasyonu

Bursa’da narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığının ihbarını aldı. Operasyon başlatan ekipler M.E. ve E.Y’yi uyuşturucu ticareti yaparken göz altına aldı. 2 şahsın yapılan üst aramasında 3.85 gram sentetik madde bonzai bulundu.

Öte yandan ekipler merkez Osmangazi ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucu N.Ş. ve C.B. göz altına alındı. Evde yapılan aramada ise 103 gram esrar maddesi, 30 gram sentetik madde bonzai,1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu.

Olayla alakalı göz altına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.