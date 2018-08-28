Bursa’da bu kadarı da olmaz dedirten olay

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman, "Üzerine caydırıcı olsun diye oyuncak kameralar koyduk yine de amacı dışında kullanıldı. Kaldırmak zorunda kaldık" dedi.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nin 2018 yılı faaliyetlerini açıkladı. Son 1 yılda 183 hayvanı kısırlaştırıp 206 hayvanı da sahiplendirdiklerini, binden fazla hayvanı da tedavi ettiklerini belirten İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman tüm bu çalışmaları yaparken vatandaşlardan gelen bütün ihbarlara da müdahale ettiklerini söyledi.

"Kapımın önünde kedi var kışkışlayın"

Görev kapsamı dışına çıksa dahi vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Karıman, "Vatandaş gece yarısı arıyor ve diyor ki; ’kapımın önünde kedi var gelin kışkışlayın’, başka bir vatandaş arıyor; ’burada kertenkele var bunları kovun inşaat ustaları çalışamıyor’, başka bir vatandaş arıyor ’yaralı fare var’ diyor, başka biri arıyor evine kuş girdiğini söylüyor. Bunlar bizim görevimiz olmamasına rağmen vatandaşların bu gibi şikayetlerini değerlendirip müdahale ediyoruz" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne çevre ilçeler ve Bursa il merkezinden tedavi için hayvanların getirildiğini aktaran Karıman, İnegöl’deki merkezin birçok yere oranla daha donanımlı olduğunu vurguladı.

"Bankamatik sanıp kapılarını kırdılar"

İnegöl Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliğinde yapılan mamamatiklerin kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Karıman, “Mamamatikler çok güzel bir projeydi. Sponsorlar ile beraber güzel bir çalışma yapıldı. Ama duyarsız vatandaşların yanlış kullanımı nedeniyle kaldırıldı. Hatta ilk mamamatikler kurulduğu zaman, bazıları bunu bankamatik sanıp kapısını kırdı. Daha sonra üzerlerine oyuncak kamera koyduk ve bu tür olayların önüne geçmeye çalıştık. Ancak mamamatikler amacının dışında ve duyarsızca kullanıldı. Bizler de bunları kaldırma gereği duyduk” dedi.