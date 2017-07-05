Bursa’da büyük acı

Şehit polis memurunun cenazesini 25 yıllık eşi Ayla Büyükdönmez ve 3 çocuğu teslim aldı. Şehit polisin ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehit polis İdris Büyükdönmez için saat 11:00’de Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapılacak. Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde gönderilecek. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Aksoy içinde Bursa Adliyesinde saat 13:30’da tören yapılacak. Aksoy’un cenazesi törenin ardından Gemlik’te ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Orhangazi ilçesi Yeniköy mahallesinde toprağa verilecek.