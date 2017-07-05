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05 Temmuz 2017 10:02

Bursa’da büyük acı

Bursa’nın Gemlik İlçe Adliyesinde dün akşam yaşanan pompalı dehşet sırasında başından vurularak şehit düşen polis memuru İdris Büyükdönmez’in cenazesi sabah saatlerinde morgdan alınıp Bursa Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesine getirildi.

Bursa’da büyük acı

05 Temmuz 2017 10:02


Şehit polis memurunun cenazesini 25 yıllık eşi Ayla Büyükdönmez ve 3 çocuğu teslim aldı. Şehit polisin ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehit polis İdris Büyükdönmez için saat 11:00’de Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapılacak. Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde gönderilecek. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Aksoy içinde Bursa Adliyesinde saat 13:30’da tören yapılacak. Aksoy’un cenazesi törenin ardından Gemlik’te ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Orhangazi ilçesi Yeniköy mahallesinde toprağa verilecek.




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