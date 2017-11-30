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30 Kasım 2017 12:19

Bursa’da büyük operasyon: 27 gözaltı

Bursa polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 19’u hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 27 şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da büyük operasyon: 27 gözaltı

30 Kasım 2017 12:19


Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’de mala karşı ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Güven timleri ve Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonda farklı adreslerde yapılan aramalarda 19’u hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 27 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 6’sının 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranmasının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4’ü kadın toplam 27 şahıs adliyeye sevk edildi.




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