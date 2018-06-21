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21 Haziran 2018 16:05

Bursa’da can pazarı: 5 yaralı

Bursa’da İznik-Yenişehir kara yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da can pazarı: 5 yaralı

21 Haziran 2018 16:05

Biri ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İznik’ten Yenişehir istikametine giden Niyazi Karaduman (55) idaresindeki 16 ADD 19 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen 16 KH 215 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Derbent rampanasındaki kazada, aynı aileden Niyazi Karaduman, Nimet Karaduman (52), Berat Karaduman (19) ile diğer araçta bulunan Mevlüt Baydar (19) ile Aslan İbrahimoğlu (29) yaralandı. Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Mevlüt Baydar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza sebebiyle kara yolu trafiğe kapanırken, 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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