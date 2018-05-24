Bursa’da ‘çevre günü’ etkinlikleri

25 Mayıs, 5 Haziran tarihleri arası için planlanan program çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin yapacağı etkinlikler çerçevesinde atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, çevre temalı Karagöz-Hacivat gösterisi, resim sergisi ve doğa yürüyüşü gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar Bursalılarla buluşacak.

Merinos AKKM’de başlıyor

‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’ programı kapsamında ilk olarak 25 Mayıs Cuma günü Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda çevre temalı ’Karagöz-Hacivat’ gösterisi sahnelenecek. 28 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’da Kumla merkezde plaj temizliği yapılacak. 29 Mayıs Pazar günü ise Bursa Kent Konseyi Koza Salonu’nda ’Küresel ısınma ve iklim değişikliği’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde ise Hamitler Çocuk ile Alacahırka Gençlik ve Çocuk merkezlerinde miniklere yönelik çevre eğitimleri verilecek. 28 Mayıs ve 3 Haziran tarihlerinde iki seans halinde Hayvanat Bahçesi’nde ’Çocuklar ve hayvan sevgisi’ temalı program icra edilecek. 2 Haziran Cumartesi günü Fomara Meydanı’nda ’İzcilik Branşı Çevre Haftası’ etkinlik programı düzenlenecek. Yine aynı gün Gemlik merkezde ’Dalgıçlarla dip temiz temizliği ve atık sergisi’ izlenime sunulacak. 2-3 Haziran tarihlerinde ise Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde ’planetaryom gösterisi, çocuk ve aile faaliyetleri, bilimsel atölye, yenilenebilir enerji temalı tur, tematik atölye, minik mucitler gibi’ çeşitli programlar düzenlenecek. 3 Haziran Pazar günü Tayyare Kültür Merkezi’nden hareket edilerek, Uludağ Cennet Parkuru’nda doğa yürüyüşü yapılacak. 4 Haziran Pazartesi günü ise Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’nde ’Dünya Çevre Günü’ temalı resim sergili izlenime açılacak. Sergi, 9 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca 28 Mayıs’ta Ali Paşa Oyuncak, 30 Mayıs’ta Lala Şahin Paşa ve 31 Mayıs’ta Hançerli Medresesi kütüphanelerinde ‘Geri dönüşüm atölyesi’ etkinliği yapılacak. 29 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında ise Enerji Müzesi’nde atölye çalışmaları yapılacak.