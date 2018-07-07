Bursa’da CHP’liler değişim istiyor

CHP Bursa eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan öncülüğünde Mahfel Çay Bahçesi’nde partililerin de katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi. CHP’de değişim rüzgarlarının estiği bugünlerde tabanın bir kısmı olağanüstü kurultayın toplanması gerektiği görüşünde birleşti.

CHP Bursa eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, "Bu seçimler, başkanlık rejimini getiren anayasa değişikliğinin uygulamaya konulmasını engellemenin son fırsatıydı. Muharrem İnce’nin 50 gün gibi kısa bir zaman içinde hazırlanıp yürüttüğü seçim kampanyasında seçmenlerin yüzde 30’unu aşkın bir bölümünden oy alması gerçekten büyük bir başarıdır, herkesin gönlünde de bir umut ışığı oluşturmuştur" dedi.

CHP’nin aldığı oy oranının ise başarısızlık olduğunu dile getiren Akdoğan, "Ancak diğer taraftan partimizin aldığı oy oranı ise hangi gerekçeye sığdırılırsa sığdırılsın başarısızlığın önemli göstergesidir. Dahası seçim değerlendirmesinde genel başkanın kendi oy oranımız üzerinden en azından ‘Gözden geçireceğiz’ yaklaşımı içinde öz eleştiri yapmak yerine bundan hiç söz etmeden ‘Seçimin tek kaybedeni AK Parti’dir kazanan demokrasidir’ söylemi toplumda ve partilerimizce karşılık bulmadığı gibi örgüt tabanında da ciddi rahatsızlığa sebep olmuştur. Bu sürecin daha önceleri 8 kez olduğu gibi bu kez de üstü örtülerek geçiştirileceği kanısı oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

"Çağdaş demokrasilerde özellikle bu gibi özel önem taşıyan seçimlerde başarılı sonuç alamayan partilerin liderlerinin sorumluluğu bizzat üstlenmeleri ve bunu gereğini yapmaları gelenek haline gelmiştir. Yeni hayallerin, yeni umutların yeşertilebilmesi bu gibi cesaretli adımlar atılmasıyla mümkün olabilecektir" diyerek sözlerini sürdüren Akdoğan, "Ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözmek için olağanüstü kurultay, bir çıkış yolu olarak düşünülmektedir. Kurultay isteği, CHP’nin politikalarını değiştirmeye çalışan anlayışlara, başarıyı yakalayamayan yönetimlere karşın; Partimize gerçekten katkı koyacak, güç verecek, omuz verecek partimizi her alanda güçlendirecek; geçmişine, tüzüğüne, programına ve daha ötesine seçimlerde iktidar yolunu açma doğrultusundadır" denildi.