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Bursa'da çoğaltamadan yakalandılar

Bursa’da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde çoğaltıcı kimyasal ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde çoğaltıcı kimyasal ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 170 gram uyuşturucu madde çoğaltıcı kimyasal madde, 35 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden C.T. ve K.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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