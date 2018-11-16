Bursa'da çoğaltamadan yakalandılar

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde çoğaltıcı kimyasal ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 170 gram uyuşturucu madde çoğaltıcı kimyasal madde, 35 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden C.T. ve K.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.