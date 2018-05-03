Bursa’da "Çukur" dizisi gerçek oldu

Osmangazi’ye bağlı Gülbahçe Mahallesi sakinleri, semtin sevilen isimlerinden Zeki Day’ın doğum gününü kutlamak için sürpriz bir faaliyet düzenledi. Son zamanlarda reyting rekortmeni olan "Çukur" dizisinde görmeye alışık olduğumuz meşale şovunu bu sefer onlarca kişi aynı anda yakarak gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde mahallenin yaşlı ve genç bütün sakinleri mahalle meydanında toplandı. Zeki Day’ın her şeyden habersiz mahalleye girmesiyle ellerinde sakladıkları meş’aleleri aynı anda yakan mahalle sakinleri ortalığı aydınlattı. Hep bir ağızdan bağırarak doğum gününü kutladıkları Day’ın ise şaşkınlığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Dumanların gökyüzünü kapladığı gecede mahalle sakinleri alkışlarla doğum günü partisine destek verdi.