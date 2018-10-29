Bursa'da Cumhuriyet defilesi

Cumhuriyetin 95.
yılı Top Model of Turkey birincisi Merve Akkanat'tın da katıldığı defileyle kutlandı.
Cumhuriyet Balosu etkinliği kapsamında gerçekleşen Cumhuriyet Defilesi'nde mankenler podyuma çıkarak kırmızı ve beyaz tasarımları tanıttı.
Bursa'nın seçkin misafirlerinden oluşan katılımcıların izlediği Cumhuriyet Defilesi'nde Top Model of Turkey birincisi Merve Akkanat baş manken olarak podyumda yerini alırken ,Nihal Ergun, Damla Sevcan Tek ve Eylül Kızıltaşoğlu giydikleri gelinliklerle göz kamaştırdılar.
Defilenin organizasyonunu Tarkan Acar üstlenirken moda fotoğrafçısı Zafer Güder'in objektifine poz veren mankenler izleyenlerden tam not aldı.