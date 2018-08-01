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01 Ağustos 2018 21:01

Bursa’da damadı canından bezdirdiler

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde geleneklere göre düğün günü damatlara yapılanlar görenleri şaşırtıyor.

Bursa’da damadı canından bezdirdiler

01 Ağustos 2018 21:01


Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki düğünlerde yıllardır sürdürülen gelenekler, damatlara zorlu anlar yaşatıyor. Kadın kıyafeti giydirip halı süpürmesi istenen damat, daha sonra ise eşeğe ters bindirilip oynatılıyor. Bu geleneklere katlanmayı göze alan 28 yaşındaki Fatih Kadir, 22 yaşındaki Esma ile evlenmeye karar verdi.


Davul zurna eşliğinde gelin evinden alınırken, damadın arkadaşları ise Fatih’e geleneklerini eve girmeden yaşattı. Fatih’e yöresel kıyafetler giydiren arkadaşları, makyaj yapmayı da ihmal etmedi. Evin önüne serilen halı ise damada el süpürgesi ile temizletildikten sonra tüpün üzerinde kahve yapması istendi.


Unutamayacağı bir gün yaşayan damat Fatih Kadir, "Geçmiş yıllarda bende arkadaşlarıma bunları yapmıştım. Bu adet ve gelenekler devam edecek. Bizim düğünlerimiz hem tatlı hem de coşkulu geçiyor. Damat olmaya karar veren bu eziyetlerden nasibini alıyor. Buralarda sağdıç olmak da zor, benim yaşadıklarımın büyük bölümünü o da yaşıyor" diye konuştu.




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