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07 Ocak 2017 16:21

Bursa’da devrilen 2 ağaç 2 araca hasar verdi

Bursa’da devrilen 2 ağaç 2 araca hasar verdi

07 Ocak 2017 16:21

Bursa’da yüksek kesimlerdeki mahallelerde 50 santimetreye ulaşan kar, ara sokakları kapattı, bazı ağaçların kırılarak araçların hasar görmesine yol açtı.
Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesindeki Tophane Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki iki kızıl çam ağaçı, dalların üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Ortapazar Caddesi üzerindeki park halindeki 2 arac hasar görürken, caddede kısmi olarak trafiğe kapandı. Uzun yıllardır, şehir merkezinde bu kadar yoğun kar görmediklerini belirten vatandaşlarda bol bol selfi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Hafta sonu olması sebebiyle birçok vatandaş da dışarıdaki işlerini ertelerken, sadece gıda maddesi almak için sokağa çıktılar. Özellikle mahalle marketlerinden alış veriş yapan vatandaşlar, en çok tepkiyi kaldırımlarda kar temizliği yapmayan belediye ekiplerine gösterdi. Ana arterlerde ulaşım açık olurken, kar yoğunluğunu muhafaza eden ara sokaklardaki trafik de sıkıntılar yaşandı.
Kar lastiklerine rağmen, bazı araçlarda kar kütlelerinin fazlalığı sebebiyle yol alamadılar. Uyanık bazı vatandaşlar ise, arazide kullanmak için depolarında tuttukları ATV araçlarını çıkartarak şehir içerisinde ulaşımlarını rahatlıkla sağladılar. Uludağ’dan daha fazla şehir merkezinde kar yağışı olduğunu belirten bir turizm işletmecisi ise, dağda tipi sebebiyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı pistlerin zaman zaman kayak severlere kapatıldığını söyledi. Uludağ yolunda da yer yer ulaşımda sıkıntılar olduğunu belirten işletmeciler, kar küreme ve iş makinalarının zirvede 3 metreyi bulan bol karı temizlemekte zorlandığını ifade ettiler. Mecbur olmadıkça araçların yola çıkartılmadığını belirten Uludağ minibüscüleri de hafta sonu tatili için gielen misafirleri, karayolları ve jandarma yetkililerin verdiği bilgiye göre zirveye taşımayı sürdürüyorlar.
Şehir içerisinde Kükürtlü, Çekirge, Yiğitali, İnkaya, Teferrüç, Mollaarap gibi yüksek kesimlerdeki mahallelerde çok sayıda ağaç dalının koparak yola düşmesi de ciddi tehlikeler oluşturdu.
İRF



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