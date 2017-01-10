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10 Ocak 2017 10:25

Bursa’da doğadaki hayvanlar unutulmadı

Bursa’da doğadaki hayvanlar unutulmadı

10 Ocak 2017 10:25

Bursa’da yaban hayvanları unutulmadı.
Son yılların en yoğun kar yağışını alan ve ağır geçen kış şartları nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri yemleme faaliyeti gerçekleştirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Av Koruma-Kontrol ekiplerimizce 500 kilogram kuru yem, 500 kilogram et, 750 adet ekmek ağır kış şartlarında beslenmede zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya bırakılmıştır. Yemleme çalışmaları sırasında yine doğaya bırakılan evcil hayvanlarda unutulmamış, yemleme faaliyetine bu hayvanlarda dâhil edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde yaban hayatına destek amaçlı yemleme uygulamalarına DKMP 2.Bölge Müdürlüğümüzce devam edilecektir." denildi.



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