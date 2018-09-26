Bursa'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Bursa'da bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada 3 daire hasar görürken, 7 kişi yaralandı. Yıkılan duvarların üzerine düştüğü araçlar hasar gördü.

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Maksem Caddesi üzerindeki beş katlı binada bir dairede doğalgaz patlaması oldu. Doğalgaz bomba gibi patlarken, büyük bir ses çıktı. Ortalık birden savaş alanına dönerken, üç dairenin duvarları yıkıldı. Yola düşen duvar parçaları bazı araçlara zarar verdi. Patlamanın şiddetinden çevredeki ev ve dükkanların camları kırıldı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Üç dairede büyük hasar olurken, etrafa saçılan tuğla ve beton parçalarıyla üç araç zarar gördü. İtfaiyenin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bursagaz ekipleri gazı keserken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olay yerine AFAD ve Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi. Öte yandan çevre sakinleri, patlamanın meydana geldiği binada önceki gün doğalgaz çalışması yapıldığını ileri sürdü.