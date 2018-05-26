Bursa’da dolu binlerce dönüm meyve bahçesine zarar verdi

Üreticiler yetkililerden yardım bekliyor.

Osmangazi ilçesine bağlı ova köyü olan Selçukgazi, Karabalçık, Avdancık, İsmetiye ve Demirtaş mahallelerinde etkili olan dolu yağışı içinde incir, üzüm, zeytin ve şeftali bahçelerinin bulunduğu binlerce dönüm tarım arazisine zarar verdi. Şiddetli yağmurlu birlikte gece saatlerinde başlayan dolu 9 dakika boyunca etkili oldu. Yeni tane oluşmaya başlayan meyvelere düşen dolu yüzlerce ton meyveye olgunlaşmadan zarar verdi. Tarım sigortası olmayan çiftçiler ise kara kara düşünüp devletten gelecek yardımı bekliyor.

Doluyla birlikte özellikle yeni tane oluşturmaya başlayan üzüm asmalarının daha fazla zarar gördüğü belirtildi. Doludan etkilenen bahçeleri gezip inceleme yapan Karabalçık Köyü Muhtarı Kasım Çiçek, “Dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurla birlikte dolu da yağdı. Bu dolu yağışı bizim köyümüzde 2 bin dönüm kadar bir alanda etkili oldu. Pazartesi günü hasar tespit çalışmasına gelecekler ağırlıklı olarak üzüm, incir ve zeytin ağaçlarında etkili oldu” dedi.

Ürünleri zarar gören üreticiler ise “Gözümüz gibi baktığımız ürünlerimiz yağan doluyla birlikte büyük zarar gördü. Bizim sigortamız yok devletimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.