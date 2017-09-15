Bursa’da domates günü

Bir günde 3 ton domates toplayan Seyide Yaman ile en iyi salça yapan kadınlar ödüllendirildi.

Karacabey Belediyesi ilçenin tanıtımına yönelik bu yıl ilk kez ‘Domates Günü’ düzenledi. Karacabey Belediyesi’nin Hükümet Konağı arkasına yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen Domates Günü etkinliğinde, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Domates Günü’ etkinliği kapsamında açılan stantları gezen protokol üyelerine Dağkadı Üretici Kadınlar Derneği tarafından salçalı ekmek ikram edildi. Protokol üyeleri ayrıca, kazan başına geçerek kürekle salça çevirdi.

Karacabey’in tanıtımı ve gelişimi adına faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘Tarım-Teknoloji-Turizm’ adı altındaki ‘3T’ vurgusuna dikkat çekti. Özkan, ”Salçalık domates önemli bir ürünümüz. Türkiye’deki üretilen salçalık domatesin yüzde 40’ı Karacabey’in verimli topraklarında en kalitelisi olarak üretiliyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap ediyor. Tabi meşakkatli bir iş, zor bir iş, masraflı bir iş. Üreticinin de inşallah gerekli çalışmalar yapılarak önümüzdeki yıllarda hak ettiğini layıkıyla almasını diliyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Yurdun muhtelif yerlerinde çokta cirosu olmayan her ürüne bir festival gerçekleştiriliyor. Biz de salçalık domatesin tanıtımını yapmak istedik. Katkı sağlayan firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Öte yandan törende en iyi domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kundakçı’nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok domates toplayan Seyide Yaman, protokol tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.