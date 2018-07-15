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15 Temmuz 2018 12:51

Bursa’da drone destekli asayiş uygulaması

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde drone destekli asayiş uygulaması yaptı.

Bursa’da drone destekli asayiş uygulaması

15 Temmuz 2018 12:51


Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa ve ilçelerinde suçlu ve suç oranını en aza düşürmek için mücadele etmeye devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kontrolün sağlanması ve vatandaşın polisi daha çok sokakta görüp güvenlikten emin olması adına uygulamalara ağırlık veren Ak’ın talimatı üzerine hava destekli uygulamalar yapılıyor. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gemlik ilçesinde yaklaşık 200 polis memurunun katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. Umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamaya eğitimli narkotik köpeği ile özel harekat ekipleri de katılırken, uygulamalara drone ile havadan destek verildi. Çok sayıda alkollü mekanı denetleyen ekipler, ayrıca 10 farklı noktada trafik kontrol noktaları oluşturdu. Şüphe arz eden araçları durdurarak didik didik arayan ekipler herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, Gemlik halkı söz konusu uygulamaların kendilerine güven verdiğini aktardı.




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