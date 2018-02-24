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24 Şubat 2018 10:19

Bursa’da drone ile evlenme teklifi

Bursalı bir genç, yüzüğü drone ile getirerek sevdiği kıza evlenme teklifini ilginç bir şekilde gerçekleştirdi.

Bursa’da drone ile evlenme teklifi

24 Şubat 2018 10:19


Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Erdem Özgüneş, aynı yaştaki çocukluk aşkı Birsen Karantay’a ilginç bir evlilik teklifi için arkadaşlarından yardım istedi. Bursaspor Timsah Arena Stadı Otoparkını kullanan Özgüneş, Drone yerleştirdiği tek taş yüzüğü 50 metre yüksekliğe çıkarttı. Mumlarla süslenen alanın ortasına gelen Karantay konfetilerle karşılanırken, yüzük yavaş yavaş aşağıya doğru inerek gelin adayı Karantay’ın önüne geldi.


Yüzüğün insansız hava aracıyla önüne gelmesi gelin adayını şok etti. Özgüneş, cebinden çıkardığı makasla yüzüğün ipini keserek evlenme teklifini gerçekleştirdi.


Havai fişeklerin patlatıldığı evlenme teklifinde ’evet’ yanıtını alan Özgüneş, "Bugünü de atlattık. Allah razı olsun arkadaşlar" diyerek derin nefes aldı.


O anlar ise cep telefonu ve drone ile saniye saniye kaydedildi.




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