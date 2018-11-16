Bursa'da düğün salonuna kumar baskını: 42 gözaltı

Bursa’da bir düğün salonunda kumar oynatıldığını öğrenen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa'da bir düğün salonunda kumar oynatıldığını öğrenen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım İlçe Komutanlığına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, düğün salonunda kumar oynayan 42 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri kumar oynanılan malzemelere el koyarken, salon sahibi Ç.Ç. ise kumar oynatma ve yer temin temin etme suçundan adliyeye sevk edildi.