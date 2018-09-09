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Bursa’da duvara çarpan otomobil hurdaya döndü

Yaşlı adam otomobilden çıktığında kaza yaptığına inanamadı.


Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 83 yaşındaki Mensur U. yönetimindeki 16 KBD 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarındaki boş arsaya dökülen beton moloz yığını ile evin bahçe duvarı arasından geçen araç, duvara çarparak durabildi. Kazada yaşlı sürücü araç içerisinde sıkışırken, kaza yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Otomobilden dışarıya çıkarıldığında kaza yaptığına inanmayan Mensur U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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