Bursa’da eğitim sancılı başladı

Eğitim öğretim dönemi başlamış olmasına rağmen, Demirtaşpaşa İlkokulu’nun dönüştürülmesi ile öğrencilerin Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde üst katta bulunan bir bölüme nakledilmesine veliler tepki gösterdi. Okul müdiresinin okul bahçesindeki bir bölümü kapatması ve okul kantinine gelen yeni öğrencilerin girmesini engellemesi velileri kızdırdı. Valilikten gelen ilk bilgiyle velilere çocuklarının eski okullarında eğitimlerine devam edebileceği bildirilirken, bir süre sonra okullarının değiştirileceğinin açıklanması tepki çekti. Bu konuda herhangi bir belge ulaştırılmayan veliler, imza toplayıp Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden Bursa Valiliği’ne kadar yürüdü.

Konuyla ilgili veliler basın açıklaması yaptı. “Okuluma dokunma”, “Sessiz çığlığımı duyan kimse yok mu?”, “Okulumuza alınmıyoruz, çocuklarımız tehlikede” pankartları taşıyan veliler sık sık, “Bu okul bizimdir, bizim kalacak”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Veliler okullarının değişikliğini istemediklerini ifade ederek, “Yıkılan okulumuzun yerine yeni bina yapıldı ve eğitime açıldı. Çocuklarımızın kendi okullarında eğitim almalarını istiyoruz, bunun için sayın valimize bu şikayetimizi ilk ağızdan bildirmek için buraya yürüdük. Şu anki okulumuzda bir yıl eğitimi tamamladık, fakat bu okul yeterli değil. Eğitim temel olsun deniliyor, ama böyle eğitim olmaz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Valiyle yapılan görüşme sonucu veliler adına ortak açıklama yapan Nurcan Çağlayan, veliler olarak söz konusu uygulamaya karşı olduklarını ifade ederek, “Yapmış olduğumuz şikayet sonucu vali beyden söz aldık. Mevcut okulumuza gelip ziyaret edecek. Okul şartlarını gelip kendi gözüyle görecek ve bize bir sonuç bildirecek. Şu anlık bir hafta bekliyoruz. Valimiz programına göre ne zaman müsait olursa bekliyoruz. Sonucu haftaya göreceğiz” dedi.