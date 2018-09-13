Bursa'da eğitime güvenlik ayarı

Bursa Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Geniş katılımın gerçekleştiği toplantıda Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, "Çocuk cıvıltılarını ve tekrardan okul bahçelerinde duyacağımız 550 bine yakın öğrencimizin olduğu Bursa'daki çoğu okulumuzda tekli eğitime geçeceğiz. Halen yapımı devam eden okullarımız var. Onlarda tamamlandıkça peyderpey okullarımızı devreye sokacağız. Hepimiz çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyor ve kolluyoruz. Çocuklarımızı komşumuza emanet ederken düşünüyoruz. Ama gönül rahatlığı ile okullarda öğretmenlerimize teslim ediyoruz. Bu gönül rahatlığının artarak devam etmesi için de milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve diğer kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl eğitim öğretim sezonunu güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamak için bir takım tedbirler almıştık. Bu yıl geçmişte yaptığımız çalışmaları arttırarak ve daha da detaylandırarak hayata geçireceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesiyle ilgili Bursa'daki okullarda da güvenlik personeli hizmeti verileceğinin altını çizen Vali Küçük, "Yarınlarımızın teminatı yavrularımızın güvenli bir ortamda eğitim almaları bizim için son derece önemli. Gerek servisler, gerekse okul dışında ki şahıslar için kolluk güçlerimizin gözü kulağı sürekli okullarımızın üzerinde olacak" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Merinos İlkokulu 1.sınıf öğrencileri Vali Küçük'e çiçek takdim etti.